Розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу у 2014 році продовжили на рік, - адвокат

Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було відкрите за заявою нардепа з ОПЗЖ Нестора Шуфрича проти експрезидента, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«1,5 року розслідувало ДБР цей юридичний «треш», як казав колишній генеральний прокурор Рябошапка. Звичайно, що нічого вони не розслідували, але вони хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана «юридична команда» Портнова-Татарова, які й координують всі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого Президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії», – переконаний адвокат.

Головань повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом Генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

«Суть особисто зареєстрованого Генеральним прокурором Венедіктовою за ухвалою того ж Печерського районного суду провадження – намагаються оголосити злочином підписання Президентом Порошенком у січні 2016-го року прийнятого Верховною Радою закону, який запровадив конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування для керівників закладів культури – театрів, музеїв тощо. Тобто запровадження Президентом Порошенком і українським парламентом європейського порядку призначення керівників закладів культури», – повідомив Головань.

На його думку, у такий спосіб влада намагається зруйнувати здобутки держави на європейському шляху.