До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

В Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, передає "Укрінформ".

"За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде", - сказала вона.

Янченко додала, що ухвалення рішення про жорсткий карантин надалі "залежатиме від епідеміологічної динаміки".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні тривають обговорення, коли саме його вводити - у грудні або з 2 січня. Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту. Однак він зазначив, що наразі проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували".

Народний депутат Давид Арахамія також говорив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

Згідно з результатами опитування групи "Рейтинг", 58% жителів України підтримують введення локдауну в період новорічних свят.