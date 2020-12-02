Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"
Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
ГоловнаПолітика

До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко

Рішення про жорсткий карантин надалі залежатиме від епідеміологічної динаміки.

До 25 грудня локдауну точно не буде, - "слуга народу" Янченко
Галина Янченко
Фото: Макс Требухов

В Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Про це розповіла  депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, передає "Укрінформ".

"За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде", - сказала вона.

Янченко додала, що ухвалення рішення про жорсткий карантин надалі "залежатиме від епідеміологічної динаміки".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні тривають обговорення, коли саме його вводити - у грудні або з 2 січня. Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту. Однак він зазначив, що наразі проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували".

Народний депутат Давид Арахамія також говорив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

Згідно з результатами опитування групи "Рейтинг", 58% жителів України підтримують введення локдауну в період новорічних свят.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також