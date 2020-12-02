Більшість українців підтримують введення локдауну на новорічні свята, - опитування

75% опитаних також підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях без масок.

58% жителів України підтримують введення локдауну в період новорічних свят.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна".

Так, 45% опитаних вважають оптимальними заходи, введені владою для боротьби з коронавірусом, 30% вважають їх занадто м'якими, а 11% - занадто жорсткими.

Водночас підтримка введення жорсткого карантину (локдауну) зросла з 36 до 42% (кількість противників зменшилася з 61 до 55%). Зазначається, що зросла з 55 до 58% кількість тих, хто вважає, що поширення коронавірусу у результаті локдауну зменшиться. При цьому 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня" зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Водночас 34% очікують, що в результаті його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, 64% - не згодні з цим.

75% опитаних також підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 25% - проти. Крім того, 60% підтримують введення штрафів для закладів, що працюють всупереч "карантину вихідного дня", 37% - не підтримують.

За даними дослідження, 55% готові особисто зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безоплатною (40% - не готові). Водночас якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35%, а 57% не робитимуть її в такому випадку.

Загалом за новинами про коронавірус регулярно стежать 59% опитаних, 21% роблять це іноді, 11% - рідко, 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

При цьому 36% українців оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 33% - як напружений. Високий рівень тривожності фіксують серед жінок, літніх людей, а також осіб, що відстежують новини про коронавірус.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні тривають обговорення, коли саме його вводити - у грудні або з 2 січня.

Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, а попередні результати цих обмежень стануть відомі вже цього тижня. Раніше голова МОЗ заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.