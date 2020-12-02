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Телеканал "Україна" розпочав підготовку грандіозного новорічного шоу Пресреліз

31 грудня канал «Україна» запрошує глядачів на масштабне святкове шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», аби в компанії улюблених артистів зустріти 2021-ий рік весело, яскраво та незабутньо.

2020-ий став для усіх нас роком випробувань та обмежень. Ми скучили за веселощами, гучними концертами, атмосферою легкості та драйву. Тож улюблений канал мільйонів українців влаштовує неймовірне грандіозне свято, в якому візьмуть участь найпопулярніші українські артисти.

Найгучніша «Новорічна ніч на каналі «Україна» – це улюблені українські та міжнародні хіти, дотепні жарти, вражаючі постановки і неповторна атмосфера веселощів. Глядачі заспівають із зірками в караоке-барі та станцюють під найпопулярніші мелодії 2020-го року, які співаки виконають прямо на Михайлівській площі під час новорічних святкувань.

«На грандіозній сцені шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» прозвучать тридцять п’ять пісень у виконанні топових українських зірок, а номери вражатимуть глядачів своєю масштабністю та оригінальністю. У новорічний вечір на каналі «Україна» запалять кращі з кращих, серед них – NK| Настя Каменських, Олег Винник, MONATIKта DZIDZIO», – коментує директор департаменту розважальних програм каналу «Україна» Анатолій Сябро.

Популярний співак Олег Винник не лише подарує глядачам свої головні хіти, але й приготує неймовірний сюрприз.

«Звичайно, що новорічну ніч не можна уявити без хітів, тому у свято я буду дарувати людям улюблені ними композиції. Окрім своїх авторських треків виконаю легендарну пісню багатьох поколінь. Головне – настрій і емоція», – зазначає Олег Винник.

Імена ведучих стануть для українців справжньою несподіванкою, їх творці шоу відкриють згодом. Включення проходитимуть з двох локацій: безпосередньо з Михайлівської площі – поруч з головною ялинкою країни та із зони караоке.

«Крейзі-караоке – це зона гумору та різноманітних розваг. Співаки, телеведучі, актори, спортсмени не тільки співатимуть та куражитимуться, але й змагатимуться між собою у дотепних конкурсах. Ми зробимо все, аби подарувати глядачам незабутнє шоу та найтепліші, найяскравіші емоції свята», – зазначає Анатолій Сябро.

Для кожного артиста команда проєкту готує унікальний номер або конкурс. Зйомки стартують на початку грудня, а побачити грандіозне музичне шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» глядачі зможуть ввечері 31 грудня.

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