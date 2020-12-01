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З початку доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

З початку доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

З  початку поточної доби, 1 грудня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

У районі проведення операції також працюють інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже два гектари у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості про припинення вогню.

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