На Донбасі окупанти застосували зброю біля Водяного, Новотошківського і Гнутового

У лавах ООС бойових втрат немає.

Упродовж минулої доби, 30 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Пресцентр операції Об’єднаних сил інформує, що ворог тричі застосовував зброю.

Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, застосувавши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування.

"Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.