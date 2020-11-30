Переведення авто на газ - вигода чи зайві витрати?

У 2019 ціни на пропан і метан на українських заправках сягнули історичного мінімуму. Коли газ коштує в два-три рази дешевше бензину, спокуса перевести автомобіль зі штатним бензиновим двигуном на газове паливо особливо велика. Ось тільки спочатку варто порахувати, наскільки це економічно виправдано, адже установка ГБО - послуга не з дешевих.

Ми вивчили ринок і з'ясували, що поставити газ на авто в Києві коштує 6-70 тис. грн. Такий діапазон цін експерти «Время Газа» пояснюють тим, що вартість обладнання формується за рахунок декількох складових.

1. Покоління ГБО.

Друге покоління - найбільш «давнє» і підходить не кожній машині, зате найбільш бюджетне. П'яте і шосте покоління - новітні системи ГБО, встановлюються на авто преміум-класу, але коштують пристойно: 20-70 тис. грн. Четверте покоління - золота середина за популярністю і ціною.

2. Виробник устаткування.

Європейськими лідерами у виготовленні ГБО вважаються італійці: компанії Lovato, BRC, OMVL, A.E.B., Tomasetto. Газобалонне обладнання за бюджетною ціною випускають польські бренди Stag, Sec і турецька Atiker. Нідерландська компанія Prins відома в світі як виробник ГБО п'ятого і шостого поколінь для преміальних моделей авто.

3. Послуги компанії-установника.

Враховується вартість робіт по установці ГБО, яку здійснює команда кваліфікованих майстрів. Фахівці поставлять газ на авто, проведуть налаштування та регулювання обладнання: 5-6 годин роботи, і машина вже готова до роботи на новому паливі. У вартість установки входить також пакет документів для сертифікації газобалонного обладнання, який видає сервісна компанія.

Від чого залежить окупність ГБО

Так чи варто витрачати близько 10-15 тис. грн на переобладнання автомобіля та переходити на газ? Окупність - той самий камінчик, який схиляє чашу терезів на потрібну сторону. Як швидко відіб'ються витрати на установку ГБО, залежить від наступних факторів:

обсягу двигуна;

щомісячного пробігу;

маршруту руху: в місті чи по трасі.

Чим швидше окупиться обладнання, тим вигідніше переводити машину на газ. Порахувати термін окупності можна за допомогою спеціального онлайн-калькулятора. Однак прикинути доцільність установки можна і без точних розрахунків. Переобладнання реально вигідно для тих, хто активно користується автомобілем, за місяць «набігає» 1-1,5 тис. км. Ще один аргумент за установку ГБО - «ненажерливий» ДВС, який витрачає понад 9-10 л бензину на 100 км.

Найбільше економію від зміни типу палива відчують автомобілісти, які щодня за кермом: їздять на роботу з передмістя, таксисти, професійні водії. Середньостатистична окупність ГБО 4-го покоління при пробігу 15-20 тис. км на рік становить 6-8 місяців. Встановлення газобалонного обладнання виправдано, якщо витрати окупаються за 6-12 місяців, а автомобіль планується активно використовувати і далі.