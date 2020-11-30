Учасники акції вимагають добудувати будинки, зведення яких зупинилося після визнання банку неплатоспроможним.

У понеділок, 30 листопада, біля будівель Офісу президента та КМДА в центрі Києва почався мітинг вкладників банку "Аркада".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Демонстранти принесли прапори України та стяги із написами "Інвестори банку "Аркада". Учасники акції вимагають добудувати будинки, зведення яких зупинилося після визнання банку неплатоспроможним.

Мітингувальники підійшли до будівлі Київської міської державної адміністрації, двері якої охороняють поліцейські. Наразі центр столиці перекрито.

Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

25 серпня "Аркаду" віднесли до неплатоспроможних банків у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.