У Києві за добу виявили 1 740 хворих на коронавірус

Кількість виявлених хворих на коронавірус у Києві за минулу добу склала 1 740. Померли 11 людей.

Про це інформує пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському – 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 93 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 92 людини.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 уже 69 018. Коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва. За період пандемії померли 1 279 людей.

Нагадаємо, 27 листопада в Києві ще 1739 виявлено хворих на коронавірус, померли 15 людей.