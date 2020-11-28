Від коронавірусу за добу померло 15 киян

Загалом протягом 27 листопада у столиці виявили 1739 хворих на ковід.

За минулу добу в Києві ще 1739 хворих на коронавірус. Померли 15 людей.

Про це інформує пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському – 234. Та в Солом‘янському районі – 207 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 346 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67 278. Усього коронавірус подолали 22 663 мешканці. Померли – 1268 киян.

Нагадаємо, 26 листопада у Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1520 людей. Одужали 375 пацієнтів, зафіксовано 26 летальних випадків.