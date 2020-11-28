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На Позняках обстріляли автомобіль

На Позняках обстріляли автомобіль
Фото: скріншот

Сьогодні зранку у Києві на вулиці Драгоманова у мікрорайоні Позняки обстріляли автомобіль Mercedes. 

Про це пишуть Вартові Еспресо.

Всередині припаркованого авто нікого не було.

“Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямісінько біля понівеченої іномарки. Вочевидь, тим самим “попередив” власника. Так це чи ні – встановить слідство”, – йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

На місці вже працює слідчо-оперативна група та опитує власника.

Обстріл вівся з АК-47У з глушником. Біля авто розкидано гільзи.

Автомобіль зареєстровано на Бондаренка Едуарда Костянтиновича, 2000 року народження.

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