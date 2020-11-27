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У Кіровоградській області військовий МАЗ в’їхав у бригаду дорожників

Двоє людей загинули, ще двоє - у лікарні.

У Кіровоградській області військовий вантажівка МАЗ в’їхала в каток, яким дорожники укладали асфальт. Внаслідок аварії двоє дорожників загинули.

Фото: dozor.kr.ua

Інцидент стався 26 листопада неподалік села Вільшанка у Новоархангельському районі, де  шляховики ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. Внслідок удару вантажівка перекинулася.

Внаслідок аварії один дорожник загинув на місці, другий - помер у "швидкій". Ще двох із важкими травмами госпіталізували, передає ТСН.

Місцевий сайт "Дозор" з посиланням на поліцію повідомив про одного госпіталізованого. Загибель двох дорожників у поліції підтвердили.

Фото: dozor.kr.ua

Причина зіткнення невідома, її повинна встановити поліція.

Наразі офіційних повідомлень про це ДТП нема.

Як повідомляли, у Васильківському районі на трасі "Київ - Одеса" автомобіль наїхав на робітників, які наносили розмітку. Один працівник дорожньої служби загинув, чотирьох травмовано.

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