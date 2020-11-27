Олена Зеленська ініціювала підписання декларації між українськими та міжнародними компаніями про усунення бар’єрів у бізнесі

За її словами, "Бізнес без бар’єрів" допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийманні їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі.

Перша леді Олена Зеленська ініціювала підписання декларації "Бізнес без бар’єрів" між великими українськими та міжнародними компаніями.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Щодня тисячі українців живуть за бар’єрами: відчувають складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні. Щоб виправити цю ситуацію, я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують найкращі безбар’єрні рішення у свої бізнес-процеси. Наша мета – усунути бар’єри в бізнесі", - сказала Зеленська.

За її словами, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні – це складний, комплексний та системний процес. Він залежить як від законодавства та дій держави, так і від компаній і самих людей.Ініціатива "Бізнес без бар’єрів" допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийманні їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі. Також вона дасть змогу розробляти продукти та послуги, які доступні всім суспільним групам, зокрема людям з інвалідністю, літнім людям, батькам з дітьми до шести років, жінкам та молоді.

Олена Зеленська та представники компаній домовились до кінця цього року зафіксувати здобутки та визначитися з планами на найближчі роки з розвитку безбар’єрності у бізнесі.

Нагадаємо, у травні Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар'єрність. Партнерами проєкту виступили Міністерство цифрової трансформації і Міністерство соціальної політики. На думку першої леді, відповіді допоможуть визначити, які саме бар'єри вони вважають найбільшими, а надалі - розробити план дій для їх усунення.

"Будь-які бар'єри можна прибрати або зрушити, але спочатку їх треба усвідомити", - додала Зеленська.