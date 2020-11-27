Скільки коштує протезування зубів: типи протезів і ціни

Якщо з зубом трапилася біда і звичайною пломбою проблему не вирішити, відновити зуб допоможе протез. У яку суму сьогодні обійдеться протезування зубів, розповіли лікарі-ортопеди стоматологічної клініки Healthy Dent.

Зуб розколовся навпіл, хитається або зовсім «наказав довго жити» - це прикрі ситуації, але їх можна виправити. Зубне протезування допоможе повернути радість життя: посмішка знову буде ідеальною, в той же час повернеться можливість нормально жувати і розмовляти. Який протез вибрати і скільки це коштуватиме, залежить від характеру стоматологічної проблеми. Зубні протези поділяються на два види: знімні та незнімні конструкції.

Зубні протези типу «поставив і и забув»

Встановлення незнімних протезів - найпопулярніший, простий та зручний для пацієнта спосіб відновити зубний ряд. Стоматолог фіксує протез, і зняти його самостійно пацієнт не зможе. Та й не потрібно: нові зуби не приносять дискомфорту, і незабаром після протезування пацієнт вже насилу розрізняє, де «рідний» зуб, а де протез. Скільки коштує протезування зубів, залежить від типу конструкції та матеріалу, з якого виготовлений протез.

Коронка - королева незнімного протезування

Зубні коронки - найпопулярніший вид протезів. Це «чохол», який надягається на зуб, фіксується стоматологічним цементом і відновлює анатомічну форму здорового зуба. Якщо зуб сильно зруйнований, викривлений або емаль потріскалася - коронка виправить ситуацію. Ціна протеза залежить від матеріалу в основі.

Встановлення металокерамічних коронок - саме бюджетне протезування зубів і саме затребуване, адже металокераміка відповідає трьом головним критеріям зубного протеза: міцності, естетичного вигляду і доступною ціною. Вартість коронки в Healthy Dent стартує від 2700 грн.

Керамічні протези на порядок дорожче, зате на вигляд коронку не відрізниш від сусідніх зубів. Через естетику та більш високу ціну керамікою частіше протезують передні зуби. Протезування зубів в Києві керамічними коронками коштує від 6000 грн за один зуб.

Цирконієві коронки - лідери в плані естетики і терміну служби: виглядають натурально і розраховані на 15-20 років використання. Їх вартість трохи вище, ніж у керамічних протезів.

Наводимо мости

Мостовидні конструкції застосовуються, коли потрібно відновити 2-3 відсутніх зуба підряд. Протез складається зі з'єднаних між собою коронок, які фіксуються на опорних зубах або імплантатах. Вартість моста визначається кількістю і видом коронок, типом кріплення.

Вініри - голлівудська мрія

Зробити посмішку, як у Мерилін Монро або Бреда Пітта, можна швидко і просто, поставивши вініри. Це найтонші пластинки, які приклеюються на передню частину зубів. Вініри ідеально маскують естетичні недоліки: темну емаль, тріщини і відколи, щілини між зубами. Виготовляють мікропротези з композитних матеріалів або кераміки. Ціна стандартного вініра - 6-7 тис. грн.