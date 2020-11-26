Окупанти відкрили вогонь біля Мар'їнки

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

З початку доби на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські підрозділи втрат не зазнали.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі. Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів у передмісті Авдіївки та неподалік Водяного.

Також з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.