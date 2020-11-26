Видання "Телекритика" закривається через коронавірусну кризу

Онлайн-видання було засноване 2001 року.

Інтернет-видання "Телекритика" закривається з 27 листопада. Таке рішення група "1+1 медіа" ухвалила через кризу.

Про це з посиланням на медіагрупу пише "Детектор медіа".

"З огляду на збитки, завдані світовою коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група "1+1 медіа" прийняла рішення припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів", – йдеться в повідомленні.

Гендиректор "1+1 медіа" Ярослав Пахальчук заявив, що "Телекритика" через об'єктивні причини не змогла увійти до списку проєктів з високим потенціалом, самоокупністю і прибутковістю.

У 2006 році видання увійшло в холдинг "Главред медіа", котре з 2010 року стало частиною "1+1 медіа".

"Телекритика" — видання про українську медіасферу, було засноване 2001 року командою на чолі з Наталією Лигачовою.

Журналіст Отар Довженко на своїй сторінці у Facebook додав, що команда Лигачової покинула проєкт "Телекритика" у 2015 році і відкрила власний – "Детектор медіа".

Нагадаємо, що газета "Дзеркало тижня", яка виходила з 1994 року, у грудні 2019 випустила останній номер. У редакційній статті останньої паперової газети зазначили, що "роками тягнули жили і двічі обмотували навколо себе пояси, щоб не закривати паперову версію. Скільки могли".