Гармаш звинуватив представників ОБСЄ в ТКГ у підігруванні Росії

На його думку, ОБСЄ відіграє роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора.

Представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш звинуватив представників ОБСЄ у тристоронній контактній групі в упередженості щодо української делегації.

Про це він повідомив у Facebook.

"На жаль, змушений зазначити, що, на мій суб'єктивний погляд, ОБСЄ відіграє роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора. Упередженість помітна вже не тільки на рівні робочих підгруп, а й під час самої ТКГ. Я вже не кажу про те, що представники ОБСЄ не помічають заяв представників ОРДЛО від Росії, коли вони називають себе якимись трьома буквами або "республіками". Мова про елементарну повагу, коли перший президент України (голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук - ред.) піднімає руку, щоб висловитися, а його не помічають, передаючи слово трьом літерам. Коли (голов російської делегації Борис) Гризлов хоче щось сказати, - він просто включає мікрофон і каже", - повідомив Гармаш.

"Нас, представників ОРДЛО від України, ОБСЄ взагалі намагається не бачити, хоча наш статус нічим не нижче запрошених російською делегацією нечленів з окупованих РФ Донецька і Луганська. Мінські угоди і саме поняття "ТКГ" ОБСЄ трактує чомусь виключно в московському ракурсі", - додав представник.

На його думку, такий стан речей може змусити Україну змінити свою тактику переговорів в Мінському процесі.

"Якщо ми не хочемо ще 6 років ходити по колу безглуздої крові, окресленому московським циркулем, нам доведеться щось міняти. А ми не хочемо. Навіть на суб'єктивному рівні помітно, що нахабство Москви і упередженість ОБСЄ змінюють настрої в делегації. Пора називати речі своїми іменами. Навіть якщо це не дипломатично", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, українська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів. Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Делегація Росії у ТКГ наполягає на ухваленні документу, поданого від ОРДЛО.