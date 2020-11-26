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СБУ заблокувала канал переправлення російських військових комплектувальних засобів

Одна з київських компаній планувала незаконно постачати комплектувальні до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

СБУ заблокувала канал переправлення російських військових комплектувальних засобів
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка СБУ блокувала міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та запобігла їх можливому переправленню до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, які планували незаконно постачати комплектувальні до вертолітної техніки в одну з країн Африки", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для приховування російського походження товарів і їхнього військового призначення під час митного оформлення вантажу організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з аеропорту "Бориспіль".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у березні СБУ запобігла нелегальному вивезенню в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій. Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску "Сеньківка". За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, призначеними для використання у військовій радіолокаційній техніці.

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