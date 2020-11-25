Росія у ТКГ намагається змусити Україну ухвалити план врегулювання, поданий ОРДЛО - Гармаш

Делегація Росії у тристоронній контактній групі (ТКГ) уникає подання плану врегулювання ситуації на Донбасі від свого імені та наполягає на ухваленні документу, поданого від ОРДЛО.

Про це у Facebook повідомив представник окупованого Донецька у ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, сьогодні під час переговорів голова української делегації Леонід Кравчук вчергове запропонував РФ офіційно представити в ТКГ план дій з врегулювання ситуації на Донбасі від російської делегації, або подати план ОРДЛО від імені російської делегації. На це очільник російської делегації Борис Гризлов заявив, що якби такий план і з'явився, то це було б "втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може".

"Сьогодні була найжорсткіша ТКГ на моїй пам'яті. Вони (російська сторона - ред.) дістали навіть всетерпелівого, дипломатичного Кравчука! Проста і зрозуміла, здавалося б, річ - якщо ОРДЛО України не є членами ТКГ (Україна, Росія, ОБСЄ), то як можна розглядати на рівні ТКГ - міжнародних консультацій - документ поданий цим нечленом? Тим більше, що в Мінському комплексі заходів, до виконання якого нас постійно закликають росіяни, функції ОРДЛО чітко позначені: погоджувати і консультувати - нічого іншого, щодо політичного врегулювання, там немає", - пояснив Гармаш.

Він зазначив, що всі рішення, напрацьовані в ТКГ розглядатиме Верховна Рада України. Такий розгляд неможливий, якщо інша сторона конфлікту не хоче подавати його від свого імені, а просуває його від сторони, яка не є членом ТКГ, не є суб'єктом переговорів і не несе відповідальності за невиконання ухвалених рішень.

"Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі Нормандської четвірки, в якій Росія виявилася одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів. Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.