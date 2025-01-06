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Зеленський: Україна після вторгнення Росії кілька разів надсилала листи підписантам Будапештського меморандуму, їм було "пох*ру"

Так само не спрацювали і мінські угоди. 

Зеленський: Україна після вторгнення Росії кілька разів надсилала листи підписантам Будапештського меморандуму, їм було "пох*ру"
Президенти РФ Борис Єльцин, США, Білл Клінтон та України Леонід Кучма підписують Будапештський меморандум. 5 грудня 1994 року.
Фото: yeltsin.ru/ Дмитрий Соколов

Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році українські дипломати декілька разів надсилали підписантам Будапештського меморандуму прохання зібратися на передбачені цим документом термінові консультації, але відповіді не отримали.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману. Він додав, що те, що зараз Україна не має ядерної зброї – це погано, бо проти неї воює ядерна держава. 

Ретроспективно Україна розуміє, що насправді підписаний нею документ про здачу ядерної зброї не був гарантіями безпеки. Зеленський вважає, що розробників меморандуму "треба посадити всіх у тюрму".

"Завпенення, що буде Україна територіально цілісною зі своїм суверенітетом. Був папірець. Після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Крим Україна відправила три рази, мені здається, упродовж кількох років листи всім гарантерам безпеки. Що вони відправили? Те, що було написано в папірці: Україна проводить консультації, якщо порушено її територіальну цілісність. І всі повинні бути на консультаціях, всі повинні приїхати, зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи, офіційні листи, вони всі зафіксовані? Чи консультації провели? Ні. Да пох*ру. От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам", – висловився він. 

Після початку повномасштабної війни Україна також відправляли листи з скликанням консультації, але її теж не відбулося. 

Підписантами Будапештського меморандуму були США, Росія і Велика Британія, потім долучилися Китай та Франція.

Так само не спрацювали і мінські угоди, додав Зеленський.

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