У Харкові на дах адмінбудівлі підприємства впав та не вибухнув російський дрон

У області через обстріли постраждали будинки, автомобілі та "швидка".

Учора, 5 січня, о 16.42 у Холодногірському районі Харкова на дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БпЛА "Молнія – 1". Зазнав пошкодження дах будівлі. Без постраждалих.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, раніше, о 15:15 у Київському районі міста унаслідок удару БпЛА "Молнія – 1" пошкоджено скління 3-ох приватних будинків, автомобіль.

Уночі о 23:40 у с.Турове Богодухівського району унаслідок влучання 2-ох КАБ знищено один та пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди.

Перед цим, о 12:20 у с.Олександрівка цього ж району унаслідок ударів чотирма FPV-дронами пошкоджено приватний будинок.

Біля 11:00 війська ворога здійснили артилерійський обстріл с.Ківшарівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

А о 09:50 у с.Відродженівське Богодухівського району унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджено приватний будинок.