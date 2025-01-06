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У Харкові на дах адмінбудівлі підприємства впав та не вибухнув російський дрон

У області через обстріли постраждали будинки, автомобілі та "швидка".

У Харкові на дах адмінбудівлі підприємства впав та не вибухнув російський дрон
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

Учора, 5 січня, о 16.42 у Холодногірському районі Харкова на дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БпЛА "Молнія – 1". Зазнав пошкодження дах будівлі. Без постраждалих. 

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, раніше, о 15:15 у Київському районі міста унаслідок удару БпЛА "Молнія – 1" пошкоджено скління 3-ох приватних будинків, автомобіль.

Уночі о 23:40 у с.Турове Богодухівського району унаслідок влучання 2-ох КАБ знищено один та пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди.

Перед цим, о 12:20 у с.Олександрівка цього ж району унаслідок ударів чотирма FPV-дронами пошкоджено приватний будинок.

Біля 11:00 війська ворога здійснили артилерійський обстріл с.Ківшарівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. 

 А о 09:50 у с.Відродженівське Богодухівського району унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджено приватний будинок.

  • На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки противника вже відбито.
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