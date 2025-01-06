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Армія ворога за добу втратила 1550 солдатів та 2 засоби ППО

Від початку вторгнення Сили оборони ліквідували близько 798 040 окупантів. 

Армія ворога за добу втратила 1550 солдатів та 2 засоби ППО
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1550 окупантів, 14 ворожих танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 798040 (+1550) осіб,
  • танків ‒ 9700 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20164 (+45) од,
  • артилерійських систем – 21665 (+62) од,
  • РСЗВ – 1258 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1034 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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