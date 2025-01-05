Головне за неділю, 5 січня: атака на Харків, бої за Покровськ, інтерв’ю Зеленського Лексу Фрідману

Президент Володимир Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом.

Про це повідомила пресслужба президента і опублікувала відео.

"Розмова з Лексом Фрідманом. Вперше – майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах", - ідеться в повідомленні.

За словами Зеленського, він розповів "про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир".

Докладніше – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 5 січня відбулося 114 бойових зіткнень.

42 з них сталися на Курщині.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російським окупаційним військам.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 січня – в новині.

На Покровському напрямку російські війська не припиняють штурмових дій, супроводжуючи їх хаотичними ударами по населених пунктах артилерією та авіацією, розповів у ефірі телемарафону офіцер відділення розвідки бригади Нацгвардії "Рубіж" Герой України Віталій Литвин.

"Противник постійно проводить штурмові дії, залучаючи значні ресурси. Ворожа артилерія завдає ударів не лише по передньому краю, але й хаотично обстрілює цивільні об’єкти. Покровськ і Мирноград - під постійним терором. У цих містах може не бути жодних військових об’єктів, але ворог все одно завдає ударів, житлові будинки та інфраструктура — це основні мішені російських атак", - зазначив Литвин.

Російська армія атакувала безпілотником "Молния" Харків, на межі Салтівського і Київського районів.

За уточненою інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання БпЛА пошкоджень зазнав приватний будинок.

У ніч на 5 січня у селі Краснокутськ Богодухівського району Харківщини росіяни атакували мирне населення дроном. Внаслідок падіння БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені будинки.

Сили оборони під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня 2024 року у Льгові Курської області, ліквідували 8 російських військових, серед них — два підполковники, повідомляє "Мілітарний" з посиланням на росЗМІ.

Під час удару всі військові перебували у місті Льгов, де, ймовірно, розташовувався їхній пункт постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій.

Зазначається, що під час удару був ліквідований підполковник76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії Валерій Терещенко, який брав безпосередню участь у війні проти України з жовтня 2022 року.

Окрім нього, під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також був ліквідований підполковник Павло Малєцький. Він був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.

За інформацією проєкту DeepState, місто - приблизно за 30 км від території, контрольованої силами оборони України, у Курській області, що розширює можливості для завдання ударів по розквартированих російських військах у місті.

Цивільний бюджет військового блоку НАТО на 2025 рік становить 483,3 мільйона євро, а військовий – 2,37 мільярда євро, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Це на 10% і 9% більше, ніж у 2024 році. Ці бюджети спільного фінансування відрізняються від видатків на оборону, які часто обговорюються в контексті НАТО і разом становлять менше 0,02% оборонних витрат Альянсу.

Cпільне фінансування бюджетів НАТО на 2025 рік було погоджено членами Альянсу на засіданні Північноатлантичної ради у 17 грудня 2024 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!