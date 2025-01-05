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​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом

Президент розповів про українське бачення справедливого миру і готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами.

​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом.

Про це повідомила пресслужба президента і опублікувала відео. 

"Розмова з Лексом Фрідманом. Вперше – майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах", - ідеться в повідомленні.

За словами Зеленського, він розповів "про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир".

У вступному слові Фрідман заявив, що вони довго не могли обрати, якою мовою вийде це інтерв'ю. Він пояснив, що вільно володіє російською, і йому було би зручно спілкуватися саме цією мовою. Однак, було прийняте рішення зробити субтитри англійською, українською, а також російською мовами.

"Я чудово володію російською... І я все розумію, про що ви говорите. Але я не можу все інтерв'ю вам відповідати вам російською", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що Росія постійно обстрілює українські міста. 

"Б'ють люди, які розмовляють російською... І тому я не поважаю ні керівника, ні цей народ", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він уже звертався до росіян російською.

  • У листопаді минулого року американський інтерв'юер Лекс Фрідман, відомий своїм подкастом за участю світових бізнесменів і політиків заявив, що має намір у січні 2025 року провести інтерв'ю з президентом України, а також -  інтерв'ю з Володимиром Путіним. 30 листопада Зеленський повідомив, що погодився записати подкаст.

  • Фрідман – американський вчений, інтерв'юер та блогер радянсько-єврейського походження. Серед інших він записував подкасти з Ілоном Маском, Дональдом Трампом, Біньяміном Нетаньяху, Хав'єром Мілеєм, Марком Цукербергом та іншими. Його YouTube-канал має понад 4 млн підписників. Водночас загальна кількість переглядів відео на каналі складає понад 500 млн.

  • В липні колишній ведучий республіканського телеканалу FoxNews Такер Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, анонсував інтерв’ю з Зеленським. Тоді в Офісі президента цю інформацію не підтвердили.

 

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