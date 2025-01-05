Президент розповів про українське бачення справедливого миру і готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами.

Президент Володимир Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом.

Про це повідомила пресслужба президента і опублікувала відео.

"Розмова з Лексом Фрідманом. Вперше – майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту. Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах", - ідеться в повідомленні.

За словами Зеленського, він розповів "про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир".

У вступному слові Фрідман заявив, що вони довго не могли обрати, якою мовою вийде це інтерв'ю. Він пояснив, що вільно володіє російською, і йому було би зручно спілкуватися саме цією мовою. Однак, було прийняте рішення зробити субтитри англійською, українською, а також російською мовами.

"Я чудово володію російською... І я все розумію, про що ви говорите. Але я не можу все інтерв'ю вам відповідати вам російською", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що Росія постійно обстрілює українські міста.

"Б'ють люди, які розмовляють російською... І тому я не поважаю ні керівника, ні цей народ", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він уже звертався до росіян російською.