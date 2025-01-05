Байден нагородив президентською медаллю Свободи 19 осіб

Президент США Джо Байден відзначив 19 осіб найвищою цивільною нагородою США - Президентською медаллю Свободи.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Серед нагороджених - діячі культури та мистецтв, політики, меценати, активісти, включаючи колишню кандидатку в президенти США Гілларі Клінтон, соліста групи U2 Боно, дизайнера Ральфа Лорена, філантропа Джорджа Сороса, ресторатора Хосе Андреса, голлівудських зірок Дензела Вашингтона, Майкла Фокса та інших.

"Востаннє як президент я маю честь вручити медаль Свободи - найвищу цивільну нагороду нашої країни групі надзвичайних, справді надзвичайних людей, які доклали своїх священних зусиль до формування культури і просування місії Америки. Пам'ятаймо, наші священні зусилля тривають, треба продовжувати, як казала моя мати - треба зберігати віру", - заявив Байден.

Ресторатор Хосе Андрес, відомий своєю допомогою біженцям в Україні та на Близькому Сході, отримав нагороду за те, що "революціонізував те, як продовольча допомога досягає громад, постраждалих від природних катастроф та конфліктів у світі", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Сороса, фонд якого серед іншого, проводить проєкти із зміцнення демократії в Україні, Байден відзначив за "підтримку організацій та проєктів у світі на підтримку демократії, прав людини, освіти на соціальної справедливості". Сорос також відомий своїми пожертвами для Демократичної партії США.

Медаль отримав і дизайнер Ральф Лорен, одяг від якого часто носять в родині Байденів. Зокрема, перша леді Джилл Байден була в одязі від Лорена на серпневій обкладинці Vogue. Багаторічна редакторка Vogue Анна Вінтур - також серед нагороджених.

Посмертно отримали нагороду колишній генеральний прокурор США Роберт Кеннеді, колишній очільник Пентагону Еш Картер, правозахисниця Фенні Лу Гамер та колишній губернатор Мічигану Джордж Ромні.

Зазначимо, що президентську медаль Свободи отримав і сам Байден під час президентства Барака Обами.