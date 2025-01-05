В Індії під час навчального польоту розбився гелікоптер берегової охорони

Унаслідок аварії гелікоптера берегової охорони на північному сході Індії загинули троє членів екіпажу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними журналістів, гелікоптер розбився під час посадки в аеропорту міста Порбандар у штаті Гуджарат.

"Аварія трапилася під час рутинного навчального польоту", – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося дістати з-під уламків гелікоптера усіх трьох членів екіпажу і доставити їх до лікарні. Однак, попри зусилля лікарів, усі троє померли у госпіталі від отриманих травм.

