В Індії під час навчального польоту розбився гелікоптер берегової охорони

Унаслідок аварії гелікоптера берегової охорони на північному сході Індії загинули троє членів екіпажу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними журналістів, гелікоптер розбився під час посадки в аеропорту міста Порбандар у штаті Гуджарат.
"Аварія трапилася під час рутинного навчального польоту", – йдеться у повідомленні.
Рятувальникам вдалося дістати з-під уламків гелікоптера усіх трьох членів екіпажу і доставити їх до лікарні. Однак, попри зусилля лікарів, усі троє померли у госпіталі від отриманих травм.
🔴 #BREAKING | #Watch: An Advanced Light Helicopter (ALH) of the Indian Coast Guard crashed in Gujarat's Porbandar, killing three people, as per sourceshttps://t.co/kxUCotX7hc pic.twitter.com/pnB10Trock— NDTV (@ndtv) January 5, 2025