Президент Австрії наступного тижня призначить тимчасового канцлера

Президент Австрії Александер ван дер Беллен наступного тижня призначить тимчасового канцлера перехідного федерального уряду.
Про це він повідомив у зверненні після провалу трипартійних коаліційних переговорів, передає "Радіо Свобода".
"Як відомо, Карл Негаммер учора ввечері (4 січня, - ред.) оголосив про відставку з посади федерального канцлера та голови Австрійської народної партії після провалу переговорів щодо формування уряду між ÖVP та Соціал-демократичною партією. Сьогодні в особистій розмові Карл Негаммер запевнив мене, що перехід влади відбудеться спокійно та впорядковано. Це означає, що пан Негаммер поки що продовжить виконувати обов’язки канцлера в межах чинного перехідного уряду. Протягом наступного тижня я призначу нового канцлера для перехідного уряду", – сказав ван дер Беллен.
Він визнав, що остаточний провал переговорів став "великим розчаруванням" та "несподіванкою".
Президент наголосив на необхідності формування уряду зі "стабільною більшістю". Він зауважив, що після парламентських виборів у вересні не дав доручення на формування уряду Герберту Кіклю, очільнику правопопулістської "Австрійської партії свободи", яка перемогла на виборах. Але відучора ситуація змінилася, і в "Народній партії" вже не виключають категорично співпрацю з цією політсилою.
Він додав, що вже провів телефонну розмову з очільником FPÖ і запросив його на зустріч у понеділок, 6 січня.
Що передувало
- 4 січня федеральний канцлер Австрії, голова "Австрійської народної партії" Карл Негаммер оголосив що йде у відставку.
- На парламентських виборах 29 вересня 2024 року, вкрай права партія "Австралійська партія свободи" (АПС) набрала 29,2% голосів. Вона виступає за те, щоб "посилити міграційну політику, а також скоротити європейську допомогу Україні".
- Друге місце посіла партія АНП нині ще чинного канцлера Австрії Нехаммера, а третє місце – СДПА. Обидві заявили, що "не діятимуть у коаліції з АПС, а сформують свою", до чого також була запрошена і партія NEOS.
- Однак лідерка останньої NEOS Біате Майнль-Райзінгер учора заявила, що "сторони не дійшли згоди щодо ключових питань". Зокрема, щодо пенсійної реформи та податкової політики. Тому NEOS вийшла з переговорів, що призвело до провалу створення коаліції.