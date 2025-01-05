Президент Австрії наступного тижня призначить тимчасового канцлера

Президент Австрії Александер ван дер Беллен наступного тижня призначить тимчасового канцлера перехідного федерального уряду.

Про це він повідомив у зверненні після провалу трипартійних коаліційних переговорів, передає "Радіо Свобода".

"Як відомо, Карл Негаммер учора ввечері (4 січня, - ред.) оголосив про відставку з посади федерального канцлера та голови Австрійської народної партії після провалу переговорів щодо формування уряду між ÖVP та Соціал-демократичною партією. Сьогодні в особистій розмові Карл Негаммер запевнив мене, що перехід влади відбудеться спокійно та впорядковано. Це означає, що пан Негаммер поки що продовжить виконувати обов’язки канцлера в межах чинного перехідного уряду. Протягом наступного тижня я призначу нового канцлера для перехідного уряду", – сказав ван дер Беллен.

Він визнав, що остаточний провал переговорів став "великим розчаруванням" та "несподіванкою".

Президент наголосив на необхідності формування уряду зі "стабільною більшістю". Він зауважив, що після парламентських виборів у вересні не дав доручення на формування уряду Герберту Кіклю, очільнику правопопулістської "Австрійської партії свободи", яка перемогла на виборах. Але відучора ситуація змінилася, і в "Народній партії" вже не виключають категорично співпрацю з цією політсилою.

Він додав, що вже провів телефонну розмову з очільником FPÖ і запросив його на зустріч у понеділок, 6 січня.

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