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Президент Австрії наступного тижня призначить тимчасового канцлера

Ван дер Беллен наголосив на необхідності формування уряду зі "стабільною більшістю"

Президент Австрії наступного тижня призначить тимчасового канцлера
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен
Фото: EPA/UPG

Президент Австрії Александер ван дер Беллен наступного тижня призначить тимчасового канцлера перехідного федерального уряду.

Про це він повідомив у зверненні після провалу трипартійних коаліційних переговорів, передає "Радіо Свобода".

"Як відомо, Карл Негаммер учора ввечері (4 січня, - ред.) оголосив про відставку з посади федерального канцлера та голови Австрійської народної партії після провалу переговорів щодо формування уряду між ÖVP та Соціал-демократичною партією. Сьогодні в особистій розмові Карл Негаммер запевнив мене, що перехід влади відбудеться спокійно та впорядковано. Це означає, що пан Негаммер поки що продовжить виконувати обов’язки канцлера в межах чинного перехідного уряду. Протягом наступного тижня я призначу нового канцлера для перехідного уряду", – сказав ван дер Беллен.

Він визнав, що остаточний провал переговорів став "великим розчаруванням" та "несподіванкою".

Президент наголосив на необхідності формування уряду зі "стабільною більшістю". Він зауважив, що після парламентських виборів у вересні не дав доручення на формування уряду Герберту Кіклю, очільнику правопопулістської "Австрійської партії свободи", яка перемогла на виборах. Але відучора ситуація змінилася, і в "Народній партії" вже не виключають категорично співпрацю з цією політсилою.

Він додав, що вже провів телефонну розмову з очільником FPÖ і запросив його на зустріч у понеділок, 6 січня.

Що передувало

  • 4 січня федеральний канцлер Австрії, голова "Австрійської народної партії" Карл Негаммер оголосив що йде у відставку.
  • На парламентських виборах 29 вересня 2024 року, вкрай права партія "Австралійська партія свободи" (АПС) набрала 29,2% голосів. Вона виступає за те, щоб "посилити міграційну політику, а також скоротити європейську допомогу Україні".
  • Друге місце посіла партія АНП нині ще чинного канцлера Австрії Нехаммера, а третє місце – СДПА. Обидві заявили, що "не діятимуть у коаліції з АПС, а сформують свою", до чого також була запрошена і партія NEOS. 
  • Однак лідерка останньої NEOS Біате Майнль-Райзінгер учора заявила, що "сторони не дійшли згоди щодо ключових питань". Зокрема, щодо пенсійної реформи та податкової політики. Тому NEOS вийшла з переговорів, що призвело до провалу створення коаліції.
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