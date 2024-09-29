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В Австрії на виборах перемагає ультраправа партія

За попередніми даними, вона змогла зібрати майже третину голосів виборців.

В Австрії на виборах перемагає ультраправа партія
прапор Австрії

"Австрійська партія свободи", започаткована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках, за попередніми даними набирає 29,1% голосів, пише Politico.

Таким чином політсила обходить правоцентристську "Австрійську народну партію" канцлера Карла Негаммера, яка нині очолює коаліційний уряд. Остання набрала 26,2%.

Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах у країні.

Лівоцентристські соціал-демократи посідають третє місце з показником 20,4%, за ними йдуть ліберальні Neos з 8,8% та Greens з 8,6%.

  • Лідер ультраправих Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 
  • Кікль виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він також критикував запроваджені проти Росії санкції та стверджував, що головну відповідальність за війну несуть США та НАТО. Політик також стверджує, що в разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. Опоненти критикують Кікля, називаючи його прокремлівським політиком.
  • "Австрійська партія свободи"виступає за суворі обмеження міграції, обіцяючи відмовитись приймати прохання про притулок.
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