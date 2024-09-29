В Австрії на виборах перемагає ультраправа партія

За попередніми даними, вона змогла зібрати майже третину голосів виборців.

"Австрійська партія свободи", започаткована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках, за попередніми даними набирає 29,1% голосів, пише Politico.

Таким чином політсила обходить правоцентристську "Австрійську народну партію" канцлера Карла Негаммера, яка нині очолює коаліційний уряд. Остання набрала 26,2%.

Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах у країні.

Лівоцентристські соціал-демократи посідають третє місце з показником 20,4%, за ними йдуть ліберальні Neos з 8,8% та Greens з 8,6%.