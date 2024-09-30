ОАЕ звинуватили Судан в атаці на резиденцію посла

ОАЕ звинуватили Судан у атаці на резиденцію їхнього посла в Хартумі, пише російськомовне бюро Радіо Свободи з посиланням на заяву МЗС.

Інформації про поранених немає, але будівля значно пошкоджена. МЗС ОАЕ назвало атаку "кричущим порушенням фундаментального принципа" недоторканості дипустанов. Міністерство збирається звернутися до ООН та Ліги арабських держав.

Раніше західні медіа з посиланням на джерела писали, що ОАЕ нібито постачає озброєння для Сил швидкого реагування Судану, які є однією зі сторін збройного конфлікту, який триває з минулого року. Відповідне звинувачення лунало й від суданського уряду.

Війна в Судані

У квітні 2023 в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування. Спецпризначенці Сил швидкого реагування почали боротьбу за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади.

У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Силовики розганяли ці протести. Гамдок подав у відставку в січні 2022. Сили швидкого реагування до перевороту контролював суданський уряд, відомо також, що ці сили повʼязані з російською ПВК "Вагнера".