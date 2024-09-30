Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ГоловнаСвіт

США заявили про знищення у Сирії 37 ісламістських бойовиків

Ударів завдали 16 і 24 вересня, Американці заявляють, що інформації про постраждалих цивільних осіб немає.

США заявили про знищення у Сирії 37 ісламістських бойовиків
Винищувачі F-15 Повітряних сил США
Фото: EPA/UPG

37 сім ісламістських бойовиків, пов’язаних з екстремістським угрупуванням “Ісламська держава” і філією Аль-Каїди під назвою “Хуррас ад-Дін” були вбиті внаслідок двох авіаударів у Сирії у вересні.

Про це інформують у Центральному Командуванні Збройних Сил США (CENTCOM).

Військові повідомили, що ударів завдали 16 і 24 вересня, додавши, що інформації про постраждалих цивільних осіб немає.

Унаслідок удару 24 вересня ліквідували дев'ять “терористів”, зокрема лідера "Хуррас ад-Дін" з верхівки організації на північному заході Сирії. США заявили, що він відповідав за нагляд за військовими операціями.

16 вересня завдали “широкомасштабного авіаудару” по тренувальному табору ІД у віддаленому, невідомому місці в центральній Сирії. Ліквідували щонайменше 28 бойовиків, серед них щонайменше чотири лідери.

“Авіаудари завадять ІДІЛ проводити операції проти інтересів США, а також наших союзників і партнерів”, ‒ йдеться в заяві CENTCOM.

Цілі американських військових у Сирії

У Сирії перебуває близько 900 військовослужбовців США разом із невідомою кількістю підрядників.

Їхня головна місія ‒ запобігти поверненню екстремістського угруповання ІД. У 2014 році бойовики “пройшлися” через Ірак і Сирію, взявши під контроль значні території.

Збройні сили США консультують і допомагають своїм головним союзникам на північному сході Сирії ‒ Сирійським демократичним силам, кістяк яких складають курди. Вони дислоковані неподалік від стратегічних районів, де присутні бойовики, яких підтримує Іран, зокрема ключового пункту перетину кордону з Іраком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies