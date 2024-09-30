США заявили про знищення у Сирії 37 ісламістських бойовиків

Ударів завдали 16 і 24 вересня, Американці заявляють, що інформації про постраждалих цивільних осіб немає.

37 сім ісламістських бойовиків, пов’язаних з екстремістським угрупуванням “Ісламська держава” і філією Аль-Каїди під назвою “Хуррас ад-Дін” були вбиті внаслідок двох авіаударів у Сирії у вересні.

Про це інформують у Центральному Командуванні Збройних Сил США (CENTCOM).

Військові повідомили, що ударів завдали 16 і 24 вересня, додавши, що інформації про постраждалих цивільних осіб немає.

Унаслідок удару 24 вересня ліквідували дев'ять “терористів”, зокрема лідера "Хуррас ад-Дін" з верхівки організації на північному заході Сирії. США заявили, що він відповідав за нагляд за військовими операціями.

16 вересня завдали “широкомасштабного авіаудару” по тренувальному табору ІД у віддаленому, невідомому місці в центральній Сирії. Ліквідували щонайменше 28 бойовиків, серед них щонайменше чотири лідери.

“Авіаудари завадять ІДІЛ проводити операції проти інтересів США, а також наших союзників і партнерів”, ‒ йдеться в заяві CENTCOM.

Цілі американських військових у Сирії

У Сирії перебуває близько 900 військовослужбовців США разом із невідомою кількістю підрядників.

Їхня головна місія ‒ запобігти поверненню екстремістського угруповання ІД. У 2014 році бойовики “пройшлися” через Ірак і Сирію, взявши під контроль значні території.

Збройні сили США консультують і допомагають своїм головним союзникам на північному сході Сирії ‒ Сирійським демократичним силам, кістяк яких складають курди. Вони дислоковані неподалік від стратегічних районів, де присутні бойовики, яких підтримує Іран, зокрема ключового пункту перетину кордону з Іраком.