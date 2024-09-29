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​Саудівська Аравія хоче бути посередником для врегулювання "російсько-української кризи"

Саудівський принц наголосив, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

​Саудівська Аравія хоче бути посередником для врегулювання "російсько-української кризи"
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною для досягнення мирного врегулювання.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд у своєму виступі на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - сказав він.

Саудівський принц наголосив на тому, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав він.

Зазначимо, що в червні президент Володимир Зеленський говорив, що обговорюється питання проведення другого Глобального саміту миру в Саудівській Аравії.

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