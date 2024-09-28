Ізраїль заявив, що під час удару по Бейруту також ліквідував високопоставленого керівника розвідки “Хезболли”, пише CNN.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що високопоставлений керівник розвідки "Хезболли" Хасан Халіл Ясін був убитий під час одного з авіаударів по району Дахіє в Бейруті.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що Ясін працював з наступальними підрозділами “Хезболли”, щоб особисто планувати терористичні атаки проти ізраїльських цивільних на північному кордоні та в глибині ізраїльської території.
“Хезболла” публічно не відреагувала на цю заяву Ізраїлю.
- Раніше в суботу Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. "Хезболла" підтвердила смерть Насралли.
- Перед цим ЦАХАЛ заявив про знищення командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.
- Також Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”.
- Перед цим Ізраїль атакував близько 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані.
- Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася після того, як майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.