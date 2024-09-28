Раніше стало відомо, що під час ударів по Бейруту було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

Ізраїль заявив, що під час удару по Бейруту також ліквідував високопоставленого керівника розвідки “Хезболли”, пише CNN.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що високопоставлений керівник розвідки "Хезболли" Хасан Халіл Ясін був убитий під час одного з авіаударів по району Дахіє в Бейруті.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що Ясін працював з наступальними підрозділами “Хезболли”, щоб особисто планувати терористичні атаки проти ізраїльських цивільних на північному кордоні та в глибині ізраїльської території.

“Хезболла” публічно не відреагувала на цю заяву Ізраїлю.