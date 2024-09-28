Країни Балтії та Польща хочуть отримати фінансування ЄС для Балтійської оборонної лінії на кордоні з Росією та Білоруссю

На початку цього року міністри оборони підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія та Литва в найближчі роки створять лінію оборони вздовж своїх кордонів з Росією та Білоруссю.

Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі зустрілися в п'ятницю в Даугавпілсі, щоб обговорити можливе фінансування Балтійської оборонної лінії з бюджету Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

“Ініціатива “Балтійська оборонна лінія” має хороший початок, тому що потреба поділяється між союзниками в регіоні Балтійського моря. Для нас надзвичайно важливо координувати нашу діяльність з Польщею, але ми також бачимо потенціал для співпраці з північними союзниками, особливо Фінляндією. Водночас це зміцнює безпеку Європейського Союзу та військову оборону його кордонів, тому ми чітко бачимо, що Європейський Союз також міг би фінансово підтримати проєкт”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

На початку цього року міністри оборони підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія та Литва в найближчі роки створять лінію оборони вздовж своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Лінія складатиметься з різноманітних оборонних споруд з метою стримування та, за необхідності, захисту від військових загроз.

18 травня Польща анонсувала аналогічний проєкт під назвою «Східний щит».

Паралельно Європейський Союз розглядає спільні оборонні ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки своїх держав-членів.

Під час зустрічі міністри оборони також ознайомилися з досвідом України у будівництві оборонних споруд та відвідали оборонні об’єкти Латвії в регіоні Сілене.

Створення Балтійської лінії оборони в Естонії планується в три етапи. На перших двох етапах буде побудовано 40 опорних пунктів і 12 складських майданчиків з повною інфраструктурою. На третьому етапі буде побудовано вісім додаткових опорних пунктів.

Концепція цих оборонних структур відповідає угоді, укладеній на саміті НАТО в Мадриді, яка підкреслює, що союзники повинні захищатися з першого метра, відповідно до нових регіональних планів оборони.

Балтійська лінія оборони — це комплекс загороджувальних і польових фортифікаційних заходів, призначених для забезпечення діяльності підрозділів оборони на опорних пунктах з метою припинення просування військ агресії в разі необхідності. Ці елементи будуть розсіяні на ландшафті, враховуючи як пересування противника, так і аналіз навколишнього середовища, а також бойові плани Сил оборони.