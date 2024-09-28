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Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”

Нова система має запрацювати у листопаді.

Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Фото: aa.com.tr

Німеччина та Франція повідомили Брюсселю, що біометричні перевірки на кордоні ЄС не готові до впровадження, пише Financial Times.

Авіакомпанії та аеропорти попереджають про “хаос” для мандрівників, якщо неперевірена система запрацює через шість тижнів.

Найбільші країни ЄС хочуть, щоб Європейська комісія терміново відмінила свій план запуску програми 10 листопада. Берлін та Париж кажуть, що головна комп’ютерна система не зможе впоратися з однією з найбільших змін у прикордонних процедурах блоку.

“Система в’їзду і виїзду” або EES вимагатиме від усіх громадян країн, які не входять до ЄС (зокрема британців) і вперше відвідують блок, зареєструвати в імміграційному пункті аеропорту свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя.

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Європейська комісія повідомила FT, що попри роботу над запуском прикордонних перевірок відповідно до напрацьованого алгоритму, розгортання системи є “складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені”.

Торгові органи, які представляють авіакомпанії та аеропорти в Європі, заявили, що пасажири можуть зіткнутися з “масовими перебоями” через значно довші процедури на кордоні.

Три країни ЄС, яких найбільше торкнуться зміни, ‒ Німеччина, Нідерланди та Франція ‒ досі не оголосили про свою готовність впровадити перевірки.

  • Нова система, яка замінить прості паспортні перевірки, спрямована на електронну реєстрацію всіх, хто в'їжджає та виїжджає з Євросоюзу. Це дозволить службам прикордонного контролю автоматично визначати, кому дозволено залишатися в блоці та як довго.
  • Комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоганссон оголосила в серпні, що нова система запрацює 10 листопада. Окрім того, Агентство Європейського Союзу з оперативного управління великомасштабними ІТ-системами (eu-LISA) оголосило, що її системи готові. 
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