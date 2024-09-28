Гарріс пообіцяла жорсткіше боротися з нелегальною імміграцією на південному кордоні США

Під час своєї першої передвиборчої поїздки до кордону Штатів та Мексики віцепрезидентка пообіцяла вийти за межі заходів, введених адміністрацією Байдена.

Кандидатка на посаду президента США, демократка Камала Гарріс пообіцяла жорсткіше боротися з нелегальною імміграцією на південному кордоні, пише Financial Times.

Зараз передвиборча кампанія входить у фінальний етап, основний день голосування відбудеться 5 листопада, хоча низка виборців почала віддавати свої голоси за кандидатів вже зараз.

Під час своєї першої поїздки до кордону Штатів та Мексики віцепрезидентка пообіцяла вийти за межі заходів, введених адміністрацією Байдена, пообіцявши “подальші дії” для запобігання незаконному перетину, посилення заходів щодо надання притулку та суворіші кримінальні обвинувачення для нелегальних мігрантів.

“Хоча ми розуміємо, що багато людей відчайдушно прагнуть переїхати до Сполучених Штатів, наша система має бути впорядкованою та безпечною”, ‒ сказала вона.

Кандидатка зараз намагається посилити свій слабкий підхід до питання міграції та скоротити розрив із республіканським кандидатом Дональдом Трампом.

Зараз опитування показують переважно однакові шанси у Гарріс та Трампа, але колишній президент постійно лідирує в питанні безпеки кордонів.

Зростання кількості мігрантів на півдні Сполучених Штатів

Кількість людей, які перетинають південний кордон країни, зросла до рекордного рівня за президенства Джо Байдена, досягнувши піку в грудні минулого року. Але побоювання різко знизилися після того, як президент запровадив указ, що включає надзвичайні заходи щодо закриття кордону.

Трамп зробив імміграцію центральним пунктом своєї кампанії, звинувативши мігрантів у “отруєнні крові нашої країни” і запропонувавши жорсткі заходи, що включають масові депортації під наглядом військових.