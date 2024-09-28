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Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Хасан Насралла був ліквідований ЦАХАЛом внаслідок авіаудару по Бейруту 27 вересня.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли
EPA/UPG
Фото: Хасан Насралла

Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.

Про це повідомляє Times of Israel.

Напередодні в Силах оборони Ізраїлю заявляли про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболла" Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів. 

Також у заяві ЦАХАЛу йдеться, що разом із командирами загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Лідер терористичного угруповання був убитий у головній штаб-квартирі "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, в опорному пункті відомому під назвою Дахія.

За даними ізраїльських військових, штаб-квартира "Хезболли" розташована  під житловими будинками в Дахії.

"Удар був завданий тоді, коли вище керівництво "Хезболли" перебувало у своїй штаб-квартирі та займалося координацією терористичної діяльності проти громадян Держави Ізраїль", — заявили в ЦАХАЛі.

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