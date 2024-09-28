Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.
Про це повідомляє Times of Israel.
Напередодні в Силах оборони Ізраїлю заявляли про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболла" Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів.
Також у заяві ЦАХАЛу йдеться, що разом із командирами загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла.
Лідер терористичного угруповання був убитий у головній штаб-квартирі "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, в опорному пункті відомому під назвою Дахія.
За даними ізраїльських військових, штаб-квартира "Хезболли" розташована під житловими будинками в Дахії.
"Удар був завданий тоді, коли вище керівництво "Хезболли" перебувало у своїй штаб-квартирі та займалося координацією терористичної діяльності проти громадян Держави Ізраїль", — заявили в ЦАХАЛі.