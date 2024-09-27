До центру навчання пілотів у Румунії вже прибули F-16 з Нідерландів

До міжнародного навчального центру у Румунії вже доставили деякі винищувачі F-16 для підготовки пілотів, зокрема українських.

Про це розповів генерал-лейтенант Королівських ВПС Нідерландів Андре “Джабба” Стер, передає Укрінформ.

“Загалом у нас залишилося 42 літаки. Таким чином, залишилося 42 F-16, і 18 із цих F-16 вирушать до Румунії. Деякі вже були доставлені для підготовки пілотів, також українських пілотів у Румунії, а решта – 24 F-16 будуть доставлені в Україну”, - сказав він.

Андре Стер наголосив, що важливо мати перевагу в повітрі, отже F-16 важливі для України.

Таку заяву генерал-лейтенант зробив після церемонії прощання Нідерландів з винищувачами F-16, у якій брали участь і літаки, яі будуть відправлені в Україну.