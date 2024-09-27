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До центру навчання пілотів у Румунії вже прибули F-16 з Нідерландів

Загалом Нідерланди передають центру 18 винищувачів F-16.

До центру навчання пілотів у Румунії вже прибули F-16 з Нідерландів
Винищувачі F-16
Фото: ОПУ

До міжнародного навчального центру у Румунії вже доставили деякі винищувачі F-16 для підготовки пілотів, зокрема українських.

Про це розповів генерал-лейтенант Королівських ВПС Нідерландів Андре “Джабба” Стер, передає Укрінформ.

“Загалом у нас залишилося 42 літаки. Таким чином, залишилося 42 F-16, і 18 із цих F-16 вирушать до Румунії. Деякі вже були доставлені для підготовки пілотів, також українських пілотів у Румунії, а решта – 24 F-16 будуть доставлені в Україну”, - сказав він.

Андре Стер наголосив, що важливо мати перевагу в повітрі, отже F-16 важливі для України.

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Таку заяву генерал-лейтенант зробив після церемонії прощання Нідерландів з винищувачами F-16, у якій брали участь і літаки, яі будуть відправлені в Україну.

  • На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.
  • Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.
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