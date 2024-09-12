ЗМІ: тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні

Кілька днів тому українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.
Про це повідомляє Digi24.
Зазначається, що зараз українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.
Українці навчатимуться на винищувачах F-16, які були передані Нідерландами для навчального центру. На борт румунських літаків українці не підніматимуться.
Оскільки в середньому навчання пілотів на F 16 триває шість місяців, очікується, що пілоти повернуться в Україну на початку 2025 року.
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів.