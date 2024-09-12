Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На війні загинув син Головного рабина України
На війні загинув син Головного рабина України
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
ГоловнаСуспільствоЖиття

Учасники 4-го Саміту перших леді та джентльменів підписали спільну декларацію

Вона узгоджує ключові пріоритети на майбутнє: захист прав дітей і гарантування безпечного майбутнього.

Учасники 4-го Саміту перших леді та джентльменів підписали спільну декларацію
Перша леді Олена Зеленська
Фото: Анна Стешенко

Учасники 4-го Саміту перших леді та джентльменів підписали спільну декларацію про ключові пріоритети, що стосуються захисту прав дітей та гарантування безпечного майбутнього дитини в сім'ї, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, перед військовою загрозою наразі, на сьогодні може опинитися будь-яка країна світу. Тому результатом сьогоднішнього саміту, сьогоднішнього заходу стає спільна декларація саміту. Ця спільна декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє. Захист прав дітей і гарантування безпечного майбутнього, гарантування безпеки дитини в сім'ї, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів для міжнародної спільноти, зокрема України", - сказала вона.

Перша леді зазначила, що важливо зосередитися на реалізації проєктів, зокрема, у сферах пошуку та повернення дітей, медичної допомоги та реабілітації, забезпечення комплексної психологічної та соціальної допомоги для дітей, а також евакуації неповнолітніх із зон бойових дій, і забезпеченні права кожної дитини на зростання в сім'ї.

"Саме про це йдеться в декларації 4-го Саміту перших леді та джентльменів. Це важливе спільне узгодження пріоритизації дитячої політики на всіх рівнях, і на національних, і об'єднання зусиль на міжнародній арені. Але це має стати не просто декларативним документом", - наголосила Зеленська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies