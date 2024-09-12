Учасники 4-го Саміту перших леді та джентльменів підписали спільну декларацію про ключові пріоритети, що стосуються захисту прав дітей та гарантування безпечного майбутнього дитини в сім'ї, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, перед військовою загрозою наразі, на сьогодні може опинитися будь-яка країна світу. Тому результатом сьогоднішнього саміту, сьогоднішнього заходу стає спільна декларація саміту. Ця спільна декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє. Захист прав дітей і гарантування безпечного майбутнього, гарантування безпеки дитини в сім'ї, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів для міжнародної спільноти, зокрема України", - сказала вона.

Перша леді зазначила, що важливо зосередитися на реалізації проєктів, зокрема, у сферах пошуку та повернення дітей, медичної допомоги та реабілітації, забезпечення комплексної психологічної та соціальної допомоги для дітей, а також евакуації неповнолітніх із зон бойових дій, і забезпеченні права кожної дитини на зростання в сім'ї.

"Саме про це йдеться в декларації 4-го Саміту перших леді та джентльменів. Це важливе спільне узгодження пріоритизації дитячої політики на всіх рівнях, і на національних, і об'єднання зусиль на міжнародній арені. Але це має стати не просто декларативним документом", - наголосила Зеленська.