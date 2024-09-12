Громадські активісти розкритикували очільника Чернігова через його заяви щодо вакцинації дітей

Олександр Ломако висловився за те, аби допускати до навчання всіх дітей незалежно від того, є в них довідки про щеплення чи ні.

Громадська спілка “Коаліція за вакцинацію” оприлюднила відкриту заяву, у якій розкритикувала пропозицію виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако щодо навчання дітей, які не мають щеплень.

Підтримали заяву ще сім спілок і громадських організацій.

На своїх сторінках у соцмережах Ломако нещодавно заявив, що допуск до занять у школах має бути для всіх дітей і при цьому жодні довідки не можуть бути для цього перешкодою. Очільник Чернігова зауважив, що контроль за вакцинацією не є відповідальністю директорів і вчителів, а державних і правоохоронних органів.

Активісти заявляють - ці висловлювання суперечать чинному законодавству, сприяють антивакцинальним настроям та підривають зусилля України у протидії інфекційним захворювання і цим створюють додаткові ризики для громадського здоров’я.

У заяві навели вимоги Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», затвердженого Кабміном Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, рішення рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та ін.

Активісти закликали очільника Чернігова публічно пояснити свої дії та не сприяти поширенню антивакцинальних настроїв.

"Закликаємо місцеву владу та освітян в жодному разі не відсторонюватися від забезпечення безпечного середовища, не перекладати відповідальність на медиків, а, навпаки, об’єднувати зусилля для його розбудови. Саме ви можете допомогти батькам отримати важливу інформацію про щеплення, яких не вистачає їхній дитині, та про те, як і де надолужити графік щеплень, інформацію про профілактику інфекційних захворювань", - наголосили підписанти.