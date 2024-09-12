У Купʼянському районі проведуть примусову евакуацію дітей

Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, а також гуманітарну, психологічну і юридичну підтримку.

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію 269 дітей із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку. Всі, хто цього потребує, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки "Укрзалізниці" допомогу в евакуації до інших областей України", - написав Синєгубов у Telegram.

Він уточнив, що планують примусово евакуювати 158 дітей із 10 населених пунктів Куп'янської територіальної громади (ТГ), 41 дитину із шести населених пунктів Курилівської ТГ і 70 дітей - із 13 населених пунктів Кіндрашівської ТГ.

Наразі вже евакуйовано 10 сімей із дітьми.

З 10 травня після активізації російських окупантів на півночі області з Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15031 особу, зокрема - 1282 дитини.

Як повідомлялося, в Куп’янській громаді під постійними російськими обстрілами лишаються ще понад 7 тисяч людей.