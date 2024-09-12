У Костянтинівці через безпекову ситуацію припинив роботу сервісний центр Пенсійного фонду

Жителі можуть отримати послуги у відділеннях інших міст або дистанційно.

У Костянтинівці Донецької області через безпекову ситуацію припинив роботу сервісний центр Пенсійного фонду.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів", – написав він у телеграмі.

Жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:

Краматорськ, вул. Південна, 21;

Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40;

Слов’янськ, пл. Соборна, 3;

Лиман, вул. Незалежності, 46;

Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3;

Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Отримати послуги можна також дистанційно:

через вебпортал або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

через гарячу лінію для військовослужбовців та деяких інших категорій громадян: 0800404670.

Філашкін наголосив, що залишатися у Костянтинівці і на всій території Донеччини небезпечно.

Ворог щодня атакує Костянтинівку. Вчора упродовж дня через російські обстріли було 3 загиблих та 6 поранених.