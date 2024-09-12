Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Костянтинівці через безпекову ситуацію припинив роботу сервісний центр Пенсійного фонду

Жителі можуть отримати послуги у відділеннях інших міст або дистанційно.

У Костянтинівці через безпекову ситуацію припинив роботу сервісний центр Пенсійного фонду
Фото ілюстративне
Фото: НАЗК

У Костянтинівці Донецької області через безпекову ситуацію припинив роботу сервісний центр Пенсійного фонду.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів", – написав він у телеграмі. 

Жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:

  • Краматорськ, вул. Південна, 21; 
  • Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40; 
  • Слов’янськ, пл. Соборна, 3; 
  • Лиман, вул. Незалежності, 46; 
  • Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3; 
  • Олександрівка, вул. Самарська, 5. 

Отримати послуги можна також дистанційно:

  • через вебпортал або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
  • через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;
  • через гарячу лінію для військовослужбовців та деяких інших категорій громадян: 0800404670.

Філашкін наголосив, що залишатися у Костянтинівці і на всій території Донеччини небезпечно.

Ворог щодня атакує Костянтинівку. Вчора упродовж дня через російські обстріли було 3 загиблих та 6 поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies