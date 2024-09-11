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Ворог вдруге за день обстріляв Костянтинівку на Донеччині, вже 3 загиблих та 5 поранених (оновлено)

Також пошкоджені приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

Ворог вдруге за день обстріляв Костянтинівку на Донеччині, вже 3 загиблих та 5 поранених (оновлено)
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Сьогодні вранці, 11 вересня, ворог обстріляв з артилерії Костянтинівку, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

“Ворог не припиняє обстрілів цивільних на Донеччині! Бережіть себе! Евакуюйтесь!” – закликав Філашкін. 

Оновлено. “Ще один обстріл Костянтинівки — 1 загиблий і 5 поранених. Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо. Бережіть себе! Евакуюйтесь!” — написав Філашкін. 

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