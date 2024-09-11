Зеленський: про мирний план Шольца мені нічого невідомо. Не впевнений, що такий план існує

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому нічого невідомо про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито створив мирний план.

На відкритті саміту Кримської платформи Зеленський підкреслив, що не може бути жодних мирних планів для України без України. Він не впевнений, що план, про який ідеться, взагалі існує.

Раніше про наявність плану Шольца писала італійська преса.

Україна неодноразово наголошувала на тому, що мир можливий лише на українських умовах, описаних у формулі миру. Один з її пунктів – відновлення кордонів 1991 року.