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Росіяни продовжують терор Херсонщини: під обстрілом опинилося Садове

Через обстріл травми дістав 67-річний чоловік.

Росіяни продовжують терор Херсонщини: під обстрілом опинилося Садове
Фото: Google Maps

11 вересня близько 16:30 під ударами російської армія опинилося село Садове у передмісті Херсона. 

Про це інформує Херсонська ОВА. 

"Через обстріл вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 67-річний чоловік, який перебував на вулиці", — зазначили у військовій адміністрації.  

Бригада “швидкої” надала потерпілому меддопомогу на місці.

Крім того, кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Олександрівці зрола. 51-річний чоловік та 86-річна жінка дістали вибухові травми і контузії.

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