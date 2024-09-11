Росіяни продовжують терор Херсонщини: під обстрілом опинилося Садове

11 вересня близько 16:30 під ударами російської армія опинилося село Садове у передмісті Херсона.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Через обстріл вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 67-річний чоловік, який перебував на вулиці", — зазначили у військовій адміністрації.
Бригада “швидкої” надала потерпілому меддопомогу на місці.
Крім того, кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Олександрівці зрола. 51-річний чоловік та 86-річна жінка дістали вибухові травми і контузії.
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