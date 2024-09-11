СБУ повідомила про підозру російському генералу, який розробив "бліцкриг" для захоплення Харкова

Генерал РФ Степаніщев розробив і намагався реалізувати план "бліцкригу" для захоплення Харкова.

СБУ зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру заступнику командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву, що розробив та намагався реалізувати операцію із захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє преслужба СБУ.

У відомстві повідомили, що відповідно до плану Степаніщева, підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за п’ять днів оточити місто і взяти його в кільце.

Для цього штурмові групи військ РФ мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети "Іскандер" атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.

Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки РФ (відома як ГРУ) намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор.

У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян.

Однак, бліцкриг російського генерала провалився завдяки діям Сил оборони України, — додали в СБУ.

За наявною інформацією, Степаніщев із 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ.

Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя Росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну.

Слідчі СБУ заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора.