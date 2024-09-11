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У Раді рекомендують скасувати у школах вручення і виготовлення медалей державного зразка

Зокрема, таким чином прагнуть зекономити кошти держбюджету.

У Раді рекомендують скасувати у школах вручення і виготовлення медалей державного зразка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Комітет з питань освіти Верховної Ради рекомендував профільному міністерству скасувати вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка.

Про це повідомила нардеп Наталія Піпа. 

“За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни… Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах…” – написала нардепка. 

Згодом вона додала, що завдяки такому рішенню кошти держбюджету будуть зекономлені, а школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться, власними відзнаками.

Зі свого боку, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради Юлія Гришина повідомила, що витрати на виготовлення медалей щороку ростуть, однак вони вже не дають ніякої переваги при вступі до вишів.

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