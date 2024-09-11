Примус учнів носити шкільну форму є непотрібним та незаконним, – освітній омбудсмен

До освітнього омбудсмена надходять звернення щодо примусу учнів носити шкільну форму. Дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що заходи щодо перевірки одягу учнів непотрібні та незаконні.

Про це він написав у соцмережах.

“До Служби освітнього омбудсмена знову надходять звернення, а в соціальних мережах ширяться дописи від батьків щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт “білий верх, чорний низ”. Батьки повідомляють про шкільні “рейди” під час занять зовнішнього вигляду учнів, які здійснюють педагогічні працівники, адміністрація шкіл”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд.

“Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття за 5 днів навчального року, кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома впливають на психологічний стан дітей. І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та “рейди” зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов”, – написав омбудсмен.

Він закликав педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів.

“Не витрачайте ваш дорогоцінний час на ці непотрібні та незаконні речі!” – зауважив Горбачов.

Служба освітнього омбудсмена нагадує, що одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

“Рекомендації щодо одягу радимо виробляти спільно з учнями та їхніми батьками. Заборона відвідувати учневі заняття через відсутність обов’язкової шкільної форми або “не такий одяг для школи” порушує його право на освіту!” – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, відсторонення від занять і направлення дитини додому для переодягання під час освітнього процесу може призвести до загрози життю та здоров'ю дитини. Адже замість того, щоб перебувати у школі, дитина може знаходитися будь-де, а у разі повітряної тривоги в час занять, не буде під наглядом вчителя в укритті. Відповідальність за життя і здоров’я учня на цей час несе та людина, яка здійснила цю незаконну дію.

“Звертаємо увагу, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, - незаконний документ, який не має юридичної сили”, – зауважив омбудсмен.

Якщо випадки щодо примусу носити шкільної форми або певної форми одягу трапляються у вашій школі, Служба освітнього омбудсмена закликає подавати скарги щодо порушення права дитини на освіту.