На Київщині уночі працювала ППО. Всі ворожі цілі знищили

В ніч на 11 вересня Росія атакувала Київську область ударними безпілотниками. ППО знищила всі ворожі цілі.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", – зазначили у ОВА.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.Падіння уламків збитих цілей зафіксували поза межами населених пунктів.

Уночі Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Всього у ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.