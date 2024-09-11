Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України, - Центр нацспротиву

Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі.

Російська влада до кінця цього навчального року планує подвоїти кількість учнів у школах з військовою підготовкою на ТОТ України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі. 2 вересня у казарми мілітарного закладу заселилося 240 дітей віком від 10 до 13 років”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

Зазначається, що росіяни під виглядом патріотичного виховання залучають дітей до військових програм, пропагандистських заходів та таборів. У цих таборах дітей навчають основам військової справи, використанню зброї та проводять ідеологічну обробку.

Таким чином російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей і виховати їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології.