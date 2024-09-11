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Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України, - Центр нацспротиву

Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі.

Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України, - Центр нацспротиву
Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України
Фото: Центр національного спротиву

Російська влада до кінця цього навчального року планує подвоїти кількість учнів у школах з військовою підготовкою на ТОТ України. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі. 2 вересня у казарми мілітарного закладу заселилося 240 дітей віком від 10 до 13 років”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

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Зазначається, що росіяни під виглядом патріотичного виховання залучають дітей до військових програм, пропагандистських заходів та таборів. У цих таборах дітей навчають основам військової справи, використанню зброї та проводять ідеологічну обробку. 

Таким чином російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей і виховати їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології.

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